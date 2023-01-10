Півзахисник збірної Марокко Аззедін Унахі привернув увагу багатьох клубів після вдалого виступу на чемпіонату світу 2022 року.

Втім, як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Парі Сен-Жермен не претендує на марокканського гравця.

Цього сезону Унахі провів 14 матчів у Лізі 1 за Анже, в яких результативними діями не відзначався. Також на його рахунку сім матчів у складі збірної Марокко на минулому ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі змусив іспанських грандів вибути з боротьби за Унахі.