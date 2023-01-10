Франция

Півзахисник не потрібен чемпіону Франції.

Півзахисник збірної Марокко Аззедін Унахі привернув увагу багатьох клубів після вдалого виступу на чемпіонату світу 2022 року.

Втім, як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Парі Сен-Жермен не претендує на марокканського гравця.

Цього сезону Унахі провів 14 матчів у Лізі 1 за Анже, в яких результативними діями не відзначався. Також на його рахунку сім матчів у складі збірної Марокко на минулому ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі змусив іспанських грандів вибути з боротьби за Унахі.