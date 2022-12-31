Англія

Крім "лисиць" на марокканського хавбека претендує Наполі.

Півзахисник Анже та збірної Марокко Аззедін Унахі може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс із посиланням на L'Equipe.

За інформацією джерела, Лестер зробив офіційну пропозицію французам у розмірі 17 мільйонів фунтів першим платежем, а ще вісім мільйонів як бонуси та додаткові виплати.

Крім "лисиць", у послугах гравця зацікавлений італійський Наполі.

Також наголошується, що французи мають намір виручити за 22-річного марокканця 35 мільйонів фунтів.

Цього сезону Унахі провів 14 матчів у Лізі 1, в яких результативними діями не відзначався. Також на його рахунку сім матчів у складі збірної Марокко на минулому ЧС-2022 у Катарі.