Нападник вже незабаром може перебратись в АПЛ.
Маркус Тюрам, getty images
14 січня 2023, 12:59
Челсі не залишає спроб підписати нападника Боруссії М Маркуса Тюрама в поточне трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Крістіан Фолк, лондонський клуб зможе придбати француза за 10 мільйонів євро.
Контракт Маркуса Тюрама закінчується вже влітку, а німецький клуб хоче хоч щось заробити на його трансфері.
Цього сезону нападник провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал відмовився від трансферу Тюрама.