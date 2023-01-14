Англія

Нападник вже незабаром може перебратись в АПЛ.

Челсі не залишає спроб підписати нападника Боруссії М Маркуса Тюрама в поточне трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Крістіан Фолк, лондонський клуб зможе придбати француза за 10 мільйонів євро.

Контракт Маркуса Тюрама закінчується вже влітку, а німецький клуб хоче хоч щось заробити на його трансфері.

Цього сезону нападник провів сімнадцять матчів, у яких забив тринадцять голів та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал відмовився від трансферу Тюрама.