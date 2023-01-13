Англія

Коментар головного тренера "синіх".

У четвер, 12 січня, у перенесеному матчі 7 туру АПЛ Челсі у дербі Західного Лондона поступився Фулгему — 1:2. Своїми думками після чергової поразки "синіх" поділився головний тренер команди Грем Поттер.

"Це справді засмучує, це неймовірно складно. Ми розчаровані поразкою, я думав, що в першому таймі гра була відносно рівною, у нас було кілька хороших моментів. Я вважаю, що у базових елементах ми можемо зробити трохи краще – з точки зору нашого захисту, з точки зору наших футбольних дій.

Але у той же час ми повернулися у гру, і тоді червона картка виглядає як те, де ми зараз знаходимося з точки зору речей, які можуть з нами трапитися. Очевидно, ми також втратили Деніса перед цим і просто пристосувалися до Йоргі, а потім Жоао, який справляв фантастичний вплив на гру, ви могли бачити його якість, втратити його на цілих три матчі, це просто розчаровує.

Напевно, це скоріше були наші власні дії, ніж суперника. Це були моменти, де ми могли зіграти краще, і це те, у чому ми повинні покращити.

Я ніколи не люблю говорити про окремих людей, коли ми програємо. Сам їхній другий гол розчарував з точку зору нашої гри. Я не думаю, що вони надто сильно тиснули на нас, хоча у них була додаткова людина".

Дебют Жоау Феліша і його червона картка — теми, які неможливо було оминути.

"Жоау — молодий гравець, він топ-гравець, ви бачите його якість і те, що він привніс у гру. Я не думаю, що у його фолі взагалі був злого наміру. Звичайно, було зіграно високо, а потім рефері мав прийняти рішення, Феліш цьому навчиться.

Я не думаю, що Жоау зробив щось емоційне, мені це не здалося. Можливо, це був просто неправильний контроль, а потім просто футбольна дія, яка може статися на швидкості Прем’єр-ліги та у футболі такого рівня.

Повторюся, не було злого умислу, він не хотів йти і нікому завдавати шкоди, він не втратив голову. Іноді такі речі трапляються, і вони працюють проти вас, і вам доводиться страждати. І повірте мені, ми зараз страждаємо".

Згодом головний тренер "синіх" прокоментував почуття вболівальників Челсі.

"Звичайно, я розумію, що вони розчаровані, що ми програли. Це нормально, я переконався, я підійшов і поплескав їм, тому що ми цінуємо їхню підтримку.

Це не легко. Ми страждаємо, вони страждають, тому ми співчуваємо їм і відчуваємо їхнє розчарування, і я вважаю, що важливо, щоби ми трималися разом і намагалися пережити цей важкий період, тому що це справді важкий період".

Завершив же спілкування з пресою 47-річний спеціаліст питанням про травму Закарії.

"Він трохи відчув дискомфорт, коли вибивав м'яч. Але про масштаби говорити ще рано" — передає слова Поттера офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, на нашому сайті доступний відеоогляд поєдинку.