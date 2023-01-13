Англія

Коментар захисника "синіх".

У перенесеному матчі 7 туру АПЛ Челсі поступився Фулгему з рахунком 1:2, а єдиним м'ячем у складі "аристократів" відзначився Каліду Кулібалі. Після гри сенегальський оборонець прокоментував те, що сталося.

"Ми знаємо, що вболівальникам це важко. Ми зробимо все, щоби змінити цю ситуацію, і я сподіваюся, що вболівальники продовжать вірити у цю команду.

На тренера і на команду чиниться великий тиск, але всі стоять за тренера. Ми хочемо допомогти йому і зробити так, щоби він пишався. Зараз це важко, але ми зробимо все. Ми будемо допомагати один одному, і як команда будемо працювати далі.

Ми знаємо, що у нас багато травмованих і є відсутні гравці, тепер травмувався і Деніс Закарія. Зараз важко, але ми повинні продовжувати працювати. Ми не можемо залишатися такими і чекати, поки вони повернуться, щоб показати щось інше на полі. Це складна ситуація, але ми не можемо скаржитися на це, ми просто повинні наполегливо працювати та продовжувати вірити.

Феліш — талановитий футболіст, він важливий гравець для нас. Ми побачили за 60 хвилин, на що він здатен, він уміє багато хороших речей. Він може змінювати гру, може забивати і віддавати багато передач. Ми знаємо, що він збирається нам допомогти, і мати гравця, який може змінити ситуацію, добре для впевненості команди" — передає слова 31-річного оборонця офіційний сайт "синіх".

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд дербі Західного Лондону.