Англія

"Сині" готові запропонувати за українського вінгера близько 100 мільйонів євро.

Трансферна сага за участю вінгера національної збірної України та донецького Шахтаря Михайла Мудрика продовжується. 22-річного українця пов'язують із ймовірним переїздом до англійської Прем'єр-ліги вже цієї зими.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво лондонського Челсі зараз перебуває у Польщі, намагаючись перехопити українського вінгера в Арсеналу.

За інформацією джерела, офіційна пропозиція "синіх" становить приблизно 100 мільйонів євро.

Арсенал завжди був лідером у боротьбі за Мудрика. На даному етапі рішення самого футболіста буде визначальним під час вибору нового клубу.