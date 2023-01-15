Англія

Керманич Евертона висловився про поразку в останньому матчі АПЛ від Саутгемптона.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон зазнав домашньої поразки від Саутгемптона з рахунком 1:2.

Головний тренер "ірисок" Френк Лемпард поділився враження від незадовільного результату для своєї команди.

"Очевидно, що це важко та розчаровує, особливо коли ведете в рахунку 1:0. Важка гра, багато тиску для обох команд. Ми заслуговували завершити перший тайм перемогою, бо у нас було бажання це зробити.

Це не був тактичний матч, швидше бійцівський. Ми продемонстрували силу духу, але ранній гол у другому таймі змінив тон зустрічі. Ми знову створили декілька моментів, пробили у перекладину, але пропустили зі штрафного.

Це був великий матч, але ми його програли. Зараз важкий період. Кожен хоче для клубу всього найкращого. Ми у тому становищі, що двічі поспіль боремося за виживання.

Це був матч, який ми дійсно хотіли виграти. Зусилля гравцям та їхня жага зробити це були великими. Розуміємо, що цього замало, якщо поглянути на наш перформанс після перерви. Я – перший, хто несе за це відповідальність", — цитує слова Лемпарда BBC.

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