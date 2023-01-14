Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 20 туру чемпіонату Англії, що відбувся 14 січня 2023, 17:00.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон зазнав домашньої поразки від Саутгемптона з рахунком 1:2.

Український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко з'явився на полі з перших хвилин і відіграв весь матч, але результативними діями відзначитись не зміг.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Саутгемптон в 20 турі АПЛ-2022/23:



Евертон — Саутгемптон 1:2

Голи: Онана, 39 — Ворд-Паус, 46, 78

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Коуді, Тарковскі — Коулман (Гордон, 69), Івобі, Онана, Гує (Сіммс, 82), Миколенко — Калверт-Льюїн, Грей

Саутгемптон: Базуну — Чалета-Цар, Лянко, Салісу — Лавія (Алькарас, 61) — Ельюнуссі (Перро, 85), Ворд-Праус, Діалло (Мейтленд-Найлс, 85), Вокер-Пітерс — Адамс (Мара, 85), Едозі (Армстронг, 61)

Попередження: Діалло, Лянко.