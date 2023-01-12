Англія

Фархад Моширі поки що не планує змін на тренерському містку "ірисок".

Власник Евертона Фархад Моширі заявив, що має повну довіру до головного тренера Френка Лемпарда та іншого керівництва клубу, незважаючи на незадовільні результати.

"Я вірю в роботу, виконану не лише нашим головним тренером, а й нашим директором та радою директорів.

Ця віра заснована на моєму знанні глибини та якості роботи, що проводиться як на базі клубу, так і в штаб-квартирі, а також на плані, що залишається в силі.

Я впевнений, що у нас є кваліфіковані, досвідчені та цілеспрямовані професіонали на всіх рівнях клубу. Ми всі згодні з тим, що наша поточна позиція в лізі має покращитись", — наводить слова Моширі The Guardian.

Після 18 турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав лише 15 очок та посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Свій найближчий матч "іриски" проведуть проти Саутгемптона. Гра відбудеться 14 січня о 17:00 за київським часом.