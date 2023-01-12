Фархад Моширі поки що не планує змін на тренерському містку "ірисок".
Френк Лемпард, Getty Images
12 січня 2023, 11:30
Власник Евертона Фархад Моширі заявив, що має повну довіру до головного тренера Френка Лемпарда та іншого керівництва клубу, незважаючи на незадовільні результати.
"Я вірю в роботу, виконану не лише нашим головним тренером, а й нашим директором та радою директорів.
Ця віра заснована на моєму знанні глибини та якості роботи, що проводиться як на базі клубу, так і в штаб-квартирі, а також на плані, що залишається в силі.
Я впевнений, що у нас є кваліфіковані, досвідчені та цілеспрямовані професіонали на всіх рівнях клубу. Ми всі згодні з тим, що наша поточна позиція в лізі має покращитись", — наводить слова Моширі The Guardian.
Після 18 турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав лише 15 очок та посідає 18 місце у турнірній таблиці АПЛ.
Свій найближчий матч "іриски" проведуть проти Саутгемптона. Гра відбудеться 14 січня о 17:00 за київським часом.