Англія

"Сороки" здобули важку перемогу.

Радість Ісака та інших "сорок" після переможного голу

Радість Ісака та інших "сорок" після переможного голу

У матчі 20 туру АПЛ Ньюкасл ризикував погіршити своє непогане турнірне становище, проте йому вирішила допомогти сама доля. Спочатку екс-форвард "сорок " Александар Мітрович не реалізував пенальті, а згодом Александер Ісак ударно вийшов на заміну, забивши переможний м'яч.

"Сороки" продовжують посідати третю сходинку у таблиці, "коттеджери" ж наразі йдуть шостими.

Зазначимо, що у паралельному поєдинку Челсі за присутності Мудрика з аналогічним рахунком здобув звитягу над Крістал Пелес.

Ньюкасл — Фулгем — 1:0

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш (Сен-Максімен, 46), Віллок (Ісак, 71) — Альмірон (Мерфі, 85), К. Вілсон (Вуд, 90+6), Жоелінтон

Фулгем: Лено — Тете, Діоп (Вінісіус, 90+2), Рім, Курзава — Пальїнья, Х. Рід (Кейнрі, 90+2) - Вілліан (Джеймс, 77), Перейра (Тосін, 77), Б. Рід (Г. Вілсон, 90+2) — Мітрович

Попередження: Поуп — Курзава, Рім, Перейра.