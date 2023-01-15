Англія

"Аристократи" нарешті здобули три пункти.

У матчі 20 туру Англійської Прем'єр-Ліги Челсі на власному полі подужав сусідів по столиці з Крістал Пелес — 1:0.

Єдиним голом у складі "синіх" відзначився Кай Гаверц, а сама перемога дозволила господарям Стемфорд Брідж трошки покращити своє становища, хоча наразі команда Потера досі перебуває на десятій сходинці.

Відзначимо, що гра пройшла під акомпанемент представлення українського новачка Челсі — Михайла Мудрика. Цей трансфер став найдорожчим в історії українського футболу, презентація екс-гравця Шахтаря пройшла у перерві.

Челсі — Крістал Пелес — 1:0

Гол: Гаверц, 64

Челсі: Кепа — Чалоба, Тьягу Сільва, Бадіяшиль, Голл (Кулібалі, 77) — Галлахер, Жоржиньйо — Зієш (Ковачич, 89), Чуквуемака (Обамеянг, 63), Маунт — Гаверц (Аспілікуета, 89)

Крістал Пелес: Гвайта — Клайн, Андерсен (Томкінс, 38), Гуехі, Мітчелл — Дукуре, Шлупп (Г'юз, 69) — Дж. Аю (Матета, 69), Олізе, Езе (Едуар, 69) — Заха

Попередження: Жоржиньйо, Галлахер — Дукуре, Клайн, Езе, Г'юз, Гуехі.