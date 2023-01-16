Англія

Football.ua пропонує читачам спрогнозувати майбутнє українця.

Трансфер Мудрика у лондонський Челсі — реальність 2023 року. Молодий український вінгер перебрався на Стемфорд Брідж із донецького Шахтаря за 100 мільйонів євро.

Напередодні ми зібрали увесь скептицизм українських вболівальників, який був до офіційного оголошення гравця.

Зараз Football.ua бажає поцікавитись у наших читачів, чи заграє Михайло Мудрик у Челсі?

Нагадаємо, що Шахтар та Челсі домовились зіграти товариський матч на Донбас Арені.