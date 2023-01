Україна

Українські вболівальники з величезним скептицизмом сприймали інсайди про інтерес до вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика.

Здійснилося! Михайло Мудрик — футболіст Челсі. 21-річний футболіст став найдорожчим українським гравцем в історії та потрапив до списку топ-20 найдорожчих трансферів в історії футболу. Звучить трохи сюрреалістично, але це справді так.

Наш співвітчизник поповнив список стомільйонних трансферів і потрапив до компанії з такими гравцями як Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Неймар, Гарет Бейл, Поль Погба та інші. Сам факт цього – величезний привід для гордості. Черговий українець гратиме в АПЛ і має чудовий шанс стати одним з найкращих футболістів світу. Це справді дуже круто!

Відео голів Михайла Мудрика за Шахтар

Якщо говорити про історію та становлення футболіста на ім'я Михайло Мудрик, то не можна не відзначити, що карти для нього склалися якнайкраще. 2021 року, коли Михайла стали підпускати до першої команди Шахтаря, в ній було багато бразильців і місця для Мудрика просто не було. Свої шанси вінгер почав отримувати після приходу Роберто Де Дзербі, проте основними були бразильці.

Тим не менш, італійський алленаторе не забував і про Михайла — футболіст навіть отримував шанси в Лізі чемпіонів і вже тоді з'являлися перші чутки про інтерес до нього з боку європейських клубів. Але остаточно все змінила війна. Шахтар втратив усіх бразильців і ставку було зроблено на українців. У центрі уваги опинився, звичайно ж, Михайло. І своїм шансом хлопець скористався на 100%. Як би це цинічно не звучало, але якби не війна та її наслідки для Шахтаря, цілком імовірно, що Мудрик і близько б не розкрив свій потенціал і, як і раніше, відпочивав би на лаві запасних "гірників". Але то вже історія.

Коли з'являлися перші чутки про інтерес до Михайла з боку міцних європейських клубів, більшість українських уболівальників крутила пальцем біля скроні, називаючи ці інсайди черговими витівками агентів чи навіть Шахтаря. Мовляв, намагаються підняти ціну і так далі. У цьому матеріалі ми вирішили згадати, що ж писали ви, наші користувачі, коли з'являлися перші чутки про потенційний переїзд Мудрика до топ-клубу. Давайте подивимося!

Перші реальні розмови з'явилися у грудні 2021 року — тоді писали, що 15 мільйонів євро за Мудрика готов викласти Брентфорд. Спочатку ви просто не роздивилися талант гравця. І це цілком справедливо, адже статистика Михайла була досить посередньою.

Хоча, один з вболівальників Шахтаря вже тоді знав, що Михайло — топ-гравець. Забігаючи наперед, з цим користувачем ми побачимся ще не раз. Впевнені, всі ви його знаєте. Він був дуууже активним під час саги Мудрик-Арсенал-Челсі.

Наступна думка:

Безкоштовно втекти не вдалося. І ще один коментар від цього користувача:

Але це не точно.

Тим часом розігрівався користувач із аватаром Святослава Вакарчука.

А ось "dalvles" був впевнений, що Мудрик — бездарність та хотів у майбутньому вказувати всім навкруги, що він був правий. Не вийшло.

У травні в пресі ходили активні чутки, що Мудрик ось-ось перейде до Баєра. Один з наших користувачів був упевнений – це точно піар.

До "море" ми ще обов'язково повернемося. На початку літа з'явилася інформація, що трансфер Михайла до Баєра затримується через отримання візи. Просто порція ваших жартів:

Тим часом Святослав Іванович не зупинявся. Він продовжував наполягати, що Мудрик коштує не менше 40 млн євро. А ми всі сміялися!

З приводу наступного коментаря, заявляємо з усією відповідальністю — ми не рофлили!

Після низки чуток ви вже остаточно засумнівалися у реальності переходу Михайла.





І знову ви про ці 200$!

Їдемо далі.

Давайте так. Ми починаємо. Офіційна заява Football.ua: Мудрик все ще може перейти в Баєр. Черга за москвою та кремлем.

Звідки не візьмись французькі ЗМІ стали писати про інтерес до Мудрика з боку Ніцци. При цьому самі французи називали Михайла "українським Неймаром". Звичайно, ви це безкарним не залишили.

На цій позитивній ноті переходимо до основної частини нашого матеріалу і "солоденького". Перші чутки про інтерес Арсеналу до Мудрика з'явилися у серпні. Ви були дуже винахідливими!

До речі, пам'ятаєте наш подібний матеріал за підсумками переходу Віктора Коваленка до Аталанти? Ось він. Там більше за інших відзначився користувач "перспективний юніор", який писав практично під кожною новиною про Аталанту і Коваленка, називаючи це все нісенітницею і роботою агентів або навіть журналістів нашого сайту.

Не обійшов стороною він і Мудрика.

З приводу наступного коментаря.

Друзі, давайте розберемося один раз і назавжди. Кабінет міністрів дозволив виїжджати за межі України військовозобов'язаним спортсменам за наявності документів, що підтверджують участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах, які проводяться за кордоном. Це встановлено на законодавчому рівні. Справедливо це чи ні – окрема тема для дискусії, але давайте перестанемо ставити запитання – як той чи інший український футболіст виїжджає за кордон.

Здається, ми почали забувати про Святослава Івановича.

Та ні, ви ще й не таке побачите!

А вас попереджали:

Так а шо в підсумку? Виходить, що мало просили.

А як вам такий інсайд?

У кінці трансферного вікна Фабріціо Романо написав, що Мудрик поки шо залишається у Шахтарі. "Перспективний юніор" підвів риску під усіма слухами.

Так-так! Саме так і скажуть.

Знову ви починаєте!

Ні, трішки не так.

Та це ви ще мало сказали!

Вони так і зробили!

Черговий інсайд від юніора:

Та добивання від "izi".

Виходить, що розумний футболіст безкоштовно перейде до середняка Ла Ліги, а "бегунок" за 100 млн євро — в топ-клуб АПЛ.

10 листопада Арсенал зробив першу офіційну пропозицію по Мудрику.

Так-так! Як раз дивимось.

Дружить він з головою, виходить. Ще й як!

Звісно. Всі новини — заказухи.

Що робити? А! Добре!

Коли мова йшла про 40+20, наш добрий знайомий був дуже стурбований.

Ні. Це був не який не сіквел. Це були правдиві новини. Буває і таке.

У кінці грудня Шахтар відхилив 60-мільйону пропозицію Арсенала по Мудрику. Це факт, який підтвердили майже всі авторитетні ЗМІ та журналісти.

Стаття замовна. Гроші вигадані. Мудрика не існує.

Ви досі думаєте, що Шахтар діяв якось не так?

Маріуполь? Ну майже.

Так. Серйозно.

Забавно, якщо так і було.

Де будемо ставити?

5 січня ми писали, що Арсенал підпише Мітому, якщо трансфер Мудрика не відбудеться.

План провалився.

Треба більше популярності цьому хлопцю!

Навіщо так грубо?

Дякуємо, шо хоча б не нами.

Шикарна відповідь!

Або перейде в Челсі за 70+30 мільйонів євро і отримає контракт на 8,5 з половиною років із заробітною платою 7,5 мільйонів фунтів.

Ох, море-море.

Коли Арсенал декілька днів тому запропонував за Мудрика 95 мільйонів євро, майже всі розуміли — переговори вже дійсно йдуть, і Михайло може поїхати за божевільні гроші.

Як ви там любите казати? А може й не бути!

Виявляється, вже й Романо брехун.

Колишній форвард збірної Англії Даррен Бент був здивований трансферною сагою за участю українського вінгера. "Mudryk what is going on 😳😳" — такий пост зробив Дарен.

Ваші відповіді були шикарні.

Це також шикарно:

Як висновок хочется сказати, що від трансферу Михайла виграли всі сторони, окрім, звісно, Арсеналу. Було б дуже цікаво поглянути на тандем українців у стані "канонирів"! Можливо, ще й побачимо у майбутньому. Наразі хочеться побажати Мудрику якнайшвидшої адаптації в новій країні та новому клубу.

Михайло, ми будемо за тебе вболівати!