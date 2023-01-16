Англія

Бельгієць може змінити клуб.

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання si.com, "червоні дияволи" розраховують на підписання півзахисника Лестера Юрі Тілеманса.

Стверджується, що перехід може відбутись вже в січні, адже контракт гравця завершується влітку цього року, а Лестер хоче хоч щось заробити на бельгійці.

На рахунку 25-річного Тілеманса у сезоні-2022/23 18 матчів в усіх змаганнях, чотири голи та один гольовий пас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона може відмовитися від Тілеманса через відсутність інтересу у гравця.