Бельгієць може змінити клуб.
Юрі Тілеманс, Getty images
16 січня 2023, 20:39
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання si.com, "червоні дияволи" розраховують на підписання півзахисника Лестера Юрі Тілеманса.
Стверджується, що перехід може відбутись вже в січні, адже контракт гравця завершується влітку цього року, а Лестер хоче хоч щось заробити на бельгійці.
На рахунку 25-річного Тілеманса у сезоні-2022/23 18 матчів в усіх змаганнях, чотири голи та один гольовий пас.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона може відмовитися від Тілеманса через відсутність інтересу у гравця.