Іспанія

Каталонський клуб може зосередитись на інших цілях.

Барселона може відмовитись від підписання Юрі Тілеманса, повідомляє Marca.

Незважаючи на те, що у підписанні гравця зацікавлений особисто Хаві, Тілеманс ставиться до інтересу каталонського клубу холодно.

У Барселоні припускають, що бельгійський півзахисник вже має домовленість з іншим клубом – зокрема, повідомлялося, що хавбек Лестера домовився з Арсеналом.

У поточному сезоні Тілеманс провів 15 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи та 1 асист за Лестер.