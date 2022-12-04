Каталонський клуб може зосередитись на інших цілях.
ЮРІ ТІЛЕМАНС, GETTY IMAGES
04 грудня 2022, 22:22
Барселона може відмовитись від підписання Юрі Тілеманса, повідомляє Marca.
Незважаючи на те, що у підписанні гравця зацікавлений особисто Хаві, Тілеманс ставиться до інтересу каталонського клубу холодно.
У Барселоні припускають, що бельгійський півзахисник вже має домовленість з іншим клубом – зокрема, повідомлялося, що хавбек Лестера домовився з Арсеналом.
У поточному сезоні Тілеманс провів 15 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи та 1 асист за Лестер.