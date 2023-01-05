Пропонуємо і вам обрати найкраще взяття воріт.
Демарай Грей, getty images
05 січня 2023, 16:55
Англійська Прем'єр-ліга традиційно дарує нам дуже багато цікавих матчів та дуже гарних голів.
В черговий раз проходить голосування на звання автора кращого голу. На цей раз пропонують обрати автора кращого гола за листопад-грудень.
Серед претендентів опинились Мігель Альмірон, Мохамед Салах, Юрі Тілеманс, Едді Нкетіа та інші.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Клопп і Артета — серед претендентів на приз найкращому тренеру листопада-грудня в АПЛ.