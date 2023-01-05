Англійська Прем'єр-ліга традиційно дарує нам дуже багато цікавих матчів та дуже гарних голів.

В черговий раз проходить голосування на звання автора кращого голу. На цей раз пропонують обрати автора кращого гола за листопад-грудень.

Серед претендентів опинились Мігель Альмірон, Мохамед Салах, Юрі Тілеманс, Едді Нкетіа та інші.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Клопп і Артета — серед претендентів на приз найкращому тренеру листопада-грудня в АПЛ.

 