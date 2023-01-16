Англія

Супротивник Шахтаря може втратити одного з гравців атаки.

Евертон невдало проводить поточний сезон, тому працює над підсиленням складу в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "іриски" розглядають підписання вінгера Ренна Камалдіна Сулемани.

Евертон хоче підписати гравця на правах орендної угоди з правом викупу. Аугсбург та Борнмут також претендують на гравця.

В цьому сезоні ганський футболіст відіграв 18 матчів на клубному рівні, забивши гол та зробивши дві результативні зустрічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон близький до оренди нападника Манчестер Юнайтед.