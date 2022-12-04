Англія

Густаво Скарпа з січня приєднається до "лісників".

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання гравця бразильського Палмейраса Густаво Скарпи. Це вже 24-е підписання клубу після повернення в АПЛ.

Футболіст приєднається до нового клубу 1 січня 2023 року, коли закінчиться його контракт з Палмейрас. Хавбек стане гравцем Ноттінгем Форест на правах вільного агента. Контракт підписано до 2026 року.

Зазначимо, що 28-річний бразилець (5 січня наступного року відсвяткує 29-річчя) грає на позиції центрального атакувального хавбека. Крім Палмейраса Скарпа виступав у складі Флуміненсе.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест наразі перебуває на 18 сходинці в АПЛ, тобто у зоні вильоту.