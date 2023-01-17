Бельгієць може змінити клуб.
Леандро Троссар, getty images
17 січня 2023, 00:32
Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення складу в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Athletic, лондонський куб зробив пропозицію в розмірі 12 мільйонів фунтів стерлінгів за Леандро Троссара.
В поточному сезоні Леандро Троссар відіграв 17 поєдинків на клубному рівні, забивши сім голів та віддавши три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що між Троссаром та Брайтоном непорозуміння — агент та Де Дзербі розповіли причини сварки.