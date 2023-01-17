Англія

Бельгієць може змінити клуб.

Тоттенгем розглядає різноманітні варіанти посилення складу в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Athletic, лондонський куб зробив пропозицію в розмірі 12 мільйонів фунтів стерлінгів за Леандро Троссара.

В поточному сезоні Леандро Троссар відіграв 17 поєдинків на клубному рівні, забивши сім голів та віддавши три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що між Троссаром та Брайтоном непорозуміння — агент та Де Дзербі розповіли причини сварки.