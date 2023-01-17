Англія

Англійський клуб зацікавлений у футболістах української команди.

Брайтон розглядає цілі на літнє трансферне вікно, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі хоче бачити у команді Миколу Матвієнка. Він може стати у нагоді Брайтону особливо, якщо Леві Колвілл покине клуб і повернеться до Челсі.

Якщо ж лондонська команда вирішить продати центрбека, то Брайтону буде складно зберегти Колвілла, бо на нього претендуватиме низка команд з АПЛ.

Водночас Де Дзербі придивляється і до Артема Бондаренка. У Брайтоні очікують, що Мойзес Кайседо піде у зимове чи літнє трансферне вікно.

Зазначимо, що Брайтону подобається досвід гри Матвієнка у Лізі чемпіонів, а також у ньому особисто зацікавлений італійський фахівець.

Нагадаємо, що Шахтар продав іншого свого футболіста Михайла Мудрика в Челсі.