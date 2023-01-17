Англійський клуб зацікавлений у футболістах української команди.
МИКОЛА МАТВІЄНКО, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
17 січня 2023, 11:59
Брайтон розглядає цілі на літнє трансферне вікно, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі хоче бачити у команді Миколу Матвієнка. Він може стати у нагоді Брайтону особливо, якщо Леві Колвілл покине клуб і повернеться до Челсі.
Якщо ж лондонська команда вирішить продати центрбека, то Брайтону буде складно зберегти Колвілла, бо на нього претендуватиме низка команд з АПЛ.
Водночас Де Дзербі придивляється і до Артема Бондаренка. У Брайтоні очікують, що Мойзес Кайседо піде у зимове чи літнє трансферне вікно.
Зазначимо, що Брайтону подобається досвід гри Матвієнка у Лізі чемпіонів, а також у ньому особисто зацікавлений італійський фахівець.
Нагадаємо, що Шахтар продав іншого свого футболіста Михайла Мудрика в Челсі.