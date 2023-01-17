Англія

Бразилець хоче грати на найвищому рівні.

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно став об'єктом зацікавленості з боку представників чемпіонату Саудівської Аравії.

Втім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, бразильський футболіст відмовився від можливості грати з Крішітану Роналду в одному чемпіонаті.

Стверджується, що Роберто Фірміно хоче подовжити контракт з Ліверпулем принаймні до 2025 року та виступати далі на найвищому рівні.

Цьогорічний контракт Фірміно з Ліверпулем розрахований до середини 2023 року. У поточному сезоні Фірміно за 21 матч забив дев’ять голів та віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Ліверпуль запропонував Фірміно продовжити контракт.