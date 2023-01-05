Бразилець може опинитися з Роналду в одній лізі.
РОБЕРТО ФІРМІНО, GETTY IMAGES
05 січня 2023, 17:59
Бразильський нападник Ліверпуля Роберто Фірміно влітку може змінити клубну прописку, повідомляє Sky Deutschland.
За інформацією джерела, нападник Ліверпуля отримав пропозиції від кількох клубів Саудівської Аравії. Раніше повідомлялось, що в послугах Фірміно зацікавлений клуб із Саудівської Аравії Ан-Наср, в який нещодавно перейшов Роналду.
Цьогорічний контракт Фірміно з Ліверпулем розрахований до середини 2023 року, тож вже зараз він може укладати попередню угоду з будь-яким клубом.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль працює над продовженням контракту Фірміно..