Англія

Захисник Манчестер Юнайтед може змінити клуб.

Вест Гем шукає варіанти підсилення захисної ланки в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mirror, "молотобійці" розглядають варіант підписання захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.

У цьому сезоні на рахунку англійського футболіста 11 матчів в МЮ, у яких, в середньому, він грав по 47 хвилин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гаррі Магвайр розглядає можливість змінити клуб вже літом цього року.