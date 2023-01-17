Захисник Манчестер Юнайтед може змінити клуб.
Гаррі Магвайр, getty images
17 січня 2023, 20:59
Вест Гем шукає варіанти підсилення захисної ланки в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mirror, "молотобійці" розглядають варіант підписання захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра.
У цьому сезоні на рахунку англійського футболіста 11 матчів в МЮ, у яких, в середньому, він грав по 47 хвилин.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гаррі Магвайр розглядає можливість змінити клуб вже літом цього року.