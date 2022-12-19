Статистичний портал відзначив найкращих за підсумками чемпіонату світу у Катарі.
Гаррі Магвайр, getty images
19 грудня 2022, 13:28
Ось і підійшов до завершення чемпіонат світу-2022, у фінальному матчі якого збірна Аргентина обіграла Францію за підсумками післяматчевої серії пенальті і виграла мундіаль.
Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну з найкращих футболістів, які проявили себе на світовій першості у Катарі.
Команда з найкращих гравців ЧС-2022 виглядає наступним чином:
Воротар: Войцех Щесни (Польща)
Захисники: Ашраф Хакімі (Марокко), Гаррі Магвайр (Англія), Родрі (Іспанія), Тео Ернандес (Франція)
Півзахисники: Бруну Фернандеш (Португалія), Джуд Беллінгем (Англія), Каземіро (Бразилія), Кіліан Мбаппе (Франція)
Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Антуан Грізманн (Франція)