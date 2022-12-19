ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Статистичний портал відзначив найкращих за підсумками чемпіонату світу у Катарі.

Ось і підійшов до завершення чемпіонат світу-2022, у фінальному матчі якого збірна Аргентина обіграла Францію за підсумками післяматчевої серії пенальті і виграла мундіаль.

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну з найкращих футболістів, які проявили себе на світовій першості у Катарі.

Команда з найкращих гравців ЧС-2022 виглядає наступним чином:

Воротар: Войцех Щесни (Польща)

Захисники: Ашраф Хакімі (Марокко), Гаррі Магвайр (Англія), Родрі (Іспанія), Тео Ернандес (Франція)

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Португалія), Джуд Беллінгем (Англія), Каземіро (Бразилія), Кіліан Мбаппе (Франція)

Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Антуан Грізманн (Франція)