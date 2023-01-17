Англія

Футболіст вважає неправильним зволікати на гейт у мережі.

Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд висловив своє відношення до соціальних мереж.

"Я не сижу у соціальних мережах. До того ж я нічого не читаю про себе у соціальних мережах. Не можна контролювати те, що люди говорять, думають та пишуть про тебе.

Нічого не можу з собою зробити. Мені просто байдуже на ці всі обговорення та гейт", — зізнався голеадор "містян" в інтерв'ю GQ.

Раніше повідомлялось, що Голанд найшвидше в історії АПЛ забив 20 голів, тим самим поставив новий рекорд ліги.