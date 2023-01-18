Англія

Англійський клуб прагне підсилити правий фланг захисту.

Нідерландський фланговий захисник Дензел Думфріс запам’ятався непоганими виступами на чемпіонаті світу-2022 в Катарі в складі своєї національної команди, що мало разючий контраст на тлі його невизначеної долі в міланському Інтері.

"Змії" не бачать майбутнього 26-річного виконавця в складі своєї команди, через що готові його продати вже за півтора роки з моменту трансферу з нідерландського ПСВ за 14,25 млн євро.

Претендентів на футболіста вистачає. Зокрема, ідеться про інтерес англійського Манчестер Юнайтед, на заваді якому можуть стати лише забаганки міланського клубу щодо суми відступних за свого футболіста.

"Червоні дияволи" натомість в якості першої пропозиції зі свого боку запропонували значно менші кошти, аніж того вимагає Інтер, — 35 млн євро.

У цьому сезоні Думфріс зіграв 23 матчі, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.