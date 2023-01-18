Форвард розповів про цікавий підхід до вибору нанесення на футболку.
Ваут Веггорст, Getty Images
18 січня 2023, 10:37
Кількома днями раніше англійський Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нідерландського нападника Ваут Веггорста, який долучився до складу команди на тлі виступів у Бернлі та в оренді в турецькому Бешикташі.
30-річний виконавець уже встиг провести перше тренування в складі нової команди, під час якого визначився з номером на ігровій футболці.
Веггорст зупинив вибір на №27, особливість обрання якого пояснив під час останньої розмови з пресою.
"Звичайно, я дивився на ті номери, які залишались вільними, чи ті, які були згодні звільнити інші гравці клубу.
Моїм вибором став №27. Тут усе просто: два та сім разом дають дев’ять — це цифра нападника. У мене є передчуття, що цей номер стане для мене щасливим.
Коли я приїхав до розташування команди, я дізнався, що цей номер належить Алексу Теллесу, який наразі грає в оренді в Севільї.
Звісно, що перше, що я мав зробити в такому випадку, це запитати його, чи буде доречним, якщо я візьму його номер. Я повідомив Алексу та клубу, що для мене це дуже важливо, і врешті-решт ніхто не став сперечатись із моїм вибором. Дуже дякую за це всім причетним.
Чи є №27 для мене чимось особливим? Та ні, мені він просто сподобався", — заявив нідерландський виконавець.
Нагадаємо, що найближчими за часом до Веггорста №27 у складі Манчестер Юнайтед мали Маруан Феллаїні та Мікаель Сільвестр, а також Гарі Невілл, який потім змінив його на №2.
У поточному сезоні на рахунку Ваута 10 голів та чотири гольові передачі в 21 матчі.