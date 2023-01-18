Англія

Форвард розповів про цікавий підхід до вибору нанесення на футболку.

Кількома днями раніше англійський Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нідерландського нападника Ваут Веггорста, який долучився до складу команди на тлі виступів у Бернлі та в оренді в турецькому Бешикташі.

30-річний виконавець уже встиг провести перше тренування в складі нової команди, під час якого визначився з номером на ігровій футболці.

Веггорст зупинив вибір на №27, особливість обрання якого пояснив під час останньої розмови з пресою.

"Звичайно, я дивився на ті номери, які залишались вільними, чи ті, які були згодні звільнити інші гравці клубу.

Моїм вибором став №27. Тут усе просто: два та сім разом дають дев’ять — це цифра нападника. У мене є передчуття, що цей номер стане для мене щасливим.

Коли я приїхав до розташування команди, я дізнався, що цей номер належить Алексу Теллесу, який наразі грає в оренді в Севільї.

Звісно, що перше, що я мав зробити в такому випадку, це запитати його, чи буде доречним, якщо я візьму його номер. Я повідомив Алексу та клубу, що для мене це дуже важливо, і врешті-решт ніхто не став сперечатись із моїм вибором. Дуже дякую за це всім причетним.

Чи є №27 для мене чимось особливим? Та ні, мені він просто сподобався", — заявив нідерландський виконавець.

Нагадаємо, що найближчими за часом до Веггорста №27 у складі Манчестер Юнайтед мали Маруан Феллаїні та Мікаель Сільвестр, а також Гарі Невілл, який потім змінив його на №2.

У поточному сезоні на рахунку Ваута 10 голів та чотири гольові передачі в 21 матчі.