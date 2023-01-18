Манчестер Юнайтед найближчим часом запропонує новий контракт одному з нових лідерів Алехандро Гарначо — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі деталі невідомі та нема конкретики.

Гравець іспанської та аргентинської молодіжок чудово проявляє себе у першій команді.

Цього сезону на його рахунку важливий голясо у ворота Фулгема, а в попередньому турі атакувальний футболіст допоміг відзначитися колезі Маркусу Рашфорду.

Алехандро оцінюється у 5 мільойнів євро.