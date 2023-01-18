Манкуніанці задоволені прогресом талановитого футболіста.
Алехандро Гарначо - Getty Images
18 січня 2023, 14:23
Манчестер Юнайтед найближчим часом запропонує новий контракт одному з нових лідерів Алехандро Гарначо — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі деталі невідомі та нема конкретики.
Гравець іспанської та аргентинської молодіжок чудово проявляє себе у першій команді.
Цього сезону на його рахунку важливий голясо у ворота Фулгема, а в попередньому турі атакувальний футболіст допоміг відзначитися колезі Маркусу Рашфорду.
Алехандро оцінюється у 5 мільойнів євро.