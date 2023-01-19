Англія

Бразилець заробив п'яте попередження у сезоні.

Каземіро пропустить гру з Арсеналом через перебір жовтих карток.

30-річний футболіст отримав попередження на 80-й хвилині матчу перенесеного 7-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (1:1) за фол на Вілфреді Заа.

Ця картка стала для нього п'ятою у поточному сезоні АПЛ.

Таким чином, Каземіро пропустить матч 21 туру чемпіонату Англії проти Арсеналу, який відбудеться 22 січня.

У поточному сезоні Каземіро провів 16 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи та 3 результативні передачі.