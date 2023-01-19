Англія

Іспанець визнав тренерський талант свого земляка.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував успіхи Арсеналу, який під керівництвом ексасистента Пепа Мікеля Артети, лідирує в АПЛ.

"Я дуже задоволений успіхом Артети. Мікель досі не знає, що я багато в нього навчився, коли він працював у Манчестер Сіті", – сказав Гвардіола.

Арсенал лідирує в АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на вісім очок. В останньому турі вони здолали Тоттенгем (2:0). Після цього Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у лондонському дербі