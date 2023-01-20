Англія

Клуб з АПЛ підсилив лінію нападу молодим африканцем.

Борнмут на своєму сайті оголосив про підписання правого вінгера Лор'яну Данго Уаттара.

Контракт з 20-річним гравцем збірної Буркіна-Фасо розрахований на 5,5 років — до літа 2028. Французький клуб отримав за футболіста 27,5 мільйонів євро.

Уаттара перебрався в Лор'ян у 2020 році з ФК Маджестік — клубу з Буркіна-Фасо. З тих пір він награв 44 матчі, забив сім голів та віддав вісім асистів.

Також у молодого гравця 10 матів за національну збірну своєї країни, у яких він забив чотири голи.