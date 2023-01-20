Англія

Директор із футболу Шахтаря високо оцінює новоспеченого вінгера Челсі.

Минулої неділі, 15 січня, Михайло Мудрик офіційно був представлений у якості гравця лондонського Челсі. Сума трансферу за 22-річного вінгера стала 70 мільйонів євро+30 бонусами, що є рекордом в історії українського футболу.

Своїми думками про історичну подію поділився директор із футболу донецького Шахтаря Даріо Срна.

"Якби не було війни, ціна була би набагато вищою. Міша показав усьому світу, що він один із найкращих гравців на цій позиції. Подивіться, що він зробив: ми втратили 14 гравців, і тут, у 21 рік, він піднявся настільки високо, щоби взяти на себе величезну відповідальність і бути одним із лідерів Шахтаря під час російської агресії. У нього був чудовий шанс, і він ним скористався.

"Я пишаюся тобою, і ти повинен пишатися собою", сказав я йому, коли він вийшов на Стемфорд Брідж, завішений українським прапором.

Перемовини — Челсі — це був простий процес, який почався місяць чи два тому, і я можу лише сказати, що вони були правильні з першого дня. Без нашого дозволу гравця не викликали, все було шанобливо. Вони показали, як сильно його хочуть, прибули до нашого тренувального табору в Анталії у суботу, щоби завершити угоду, і було приємно з ними працювати.

Я не можу говорити про Арсенал. Я випив одну дружню каву з Олександром Зінченком, ми поговорили про Мудрика, але у підсумку все просто: вони повинні були заплатити те, що хотів президент нашого клубу. Решта з нас були тут лише для того, щоби допомогти у перемовинах і зробити всіх щасливими. Челсі побачить, що у них чудова людина та гравець".

Насамкінець Даріо у патріотичному ключі розповів про надії на молодь команди у непростий час.

"Було дуже важко знову грати після поновлення чемпіонату, і я дуже пишаюся всіма. Сирени, загроза бомбардування, іноді нам потрібно було заходити в укриття під час ігор, це було неприємно. Наші гравці показали, як люблять Україну і Шахтар. У нашій команді зараз три-чотири "майбутніх Міші" (Прим.: на цьому моменті видання зазначило про Георгія Судакова). Вони виростуть швидше, ніж за звичайних умов. Я знаю їхній талант, і незабаром ми дізнаємося про їхню силу.

За Україну, наш народ і наших уболівальників. Ми виживемо!" — передає слова Срни британське видання The Guardian.

Нагадаємо, також хорватський функціонер "гірників" заявив, що український футбол бореться не тільки проти росії, але й проти ФІФА.