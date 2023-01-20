Україна

Слова директора з футболу донецького Шахтаря.

Тиждень тому спортивний арбітражний суд відхилив позов донецького Шахтаря до ФІФА з приводу норми, яка дозволяє футболістам-легіонерам в односторонньому порядку залишати українські клуби. Нагадаємо, "гірники" вимагали 50 мільйонів євро компенсації.

Своє ставлення до ФІФА вкотре прокоментував директор із футболу Даріо Срна, який поспілкувався з іноземною пресою, де вкотре наголосив про відсутність будь-якої допомоги цієї організації українському футболу. Також хорват ще раз нагадав світовим ЗМІ про злочини росіян.

"росія не зупинилася. Подивіться, що вони зробили у Дніпрі кілька днів тому: 40 людей загинуло (Прим.: на жаль, кількість загиблих від чергового російського теракту вже збільшилася до 45). Єдине, що змінилося – ми ще сильніші та згуртованіші, працюємо та чекаємо великої Перемоги. Весь світ знайде спосіб покласти цьому край.

...весь світ допомагає Україні, але ФІФА не допомагає українському футболу. Це їхній обов’язок, а вони нічого не роблять. Те, що ФІФА зробила з нами, неправильно. Вони нас знищать. Ми не просимо грошей, які не є нашими: ми хочемо захистити клуб, який 17 разів грав у груповому етапі Ліги чемпіонів. І неважливо ми чи інший клуб, це вся країна. Ми хочемо, щоб вони захищали українську лігу, а натомість відчуваємо, ніби боремося не лише проти росії, а й проти ФІФА.

ФІФА створила умови для того, щоби наші футболісти переходили безкоштовно до інших клубів. ФІФА поводиться так, ніби їм байдуже, і що ми можемо зробити? Ми для них маленькі.

Ми самі відновили нашу лігу. Ми поки що втратили лише два клуби вищого дивізіону: Маріуполь і Десну. Всім іншим вдалося залишитися живими. Ви можете собі уявити, що ФІФА просто спостерігає за всім цим і нічого не робить, поки люди гинуть, а футболісти грають під бомби та сирени?

Ми всі дивилися Чемпіонат світу: з одного боку, ви бачите людей, які посміхаються у Катарі, добре організований турнір, високий рівень футболу; з іншого боку ми бачили, як вони не дали президенту Зеленському перед фіналом дати меседж про те, що відбувається. Я від щирого серця запрошую їх відвідати Україну на кілька днів. Я хочу показати їм все, допомогти їм це хоч трохи відчути. Після цього, можливо, вони зрозуміють, що те, що ми маємо, варто захищати" — передає слова Срни британське видання The Guardian.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "оранжево-чорних" Сергій Палкін заявив, що ФІФА вбиває український футбол.