Англія

Менеджер Ліверпуля зробив комплімент українцю перед очним матчем.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо Михайла Мудрика, який в складі Челсі, ймовірно, дебютує проти мерсисайдської команди.

"Гарний гравець, дуже гарний гравець. Він провів чудовий сезон у Лізі чемпіонів з Шахтарем. Швидкість, техніка, голи... У ньому зібрано багато якостей. Подивимося. Той же Феліш приїхав і грав за Челсі уже за два дні. Тому цілком імовірно, що Мудрик гратиме проти нас завтра.

Так, аналіз його гри може бути трохи складнішим через це, але ми знаємо його. Я бачив його у матчах Ліги чемпіонів. Так, не можу сказати, що бачив його дії в українському чемпіонаті, але перед очима була Ліга чемпіонів. І це було вражаюче", — цитує Клоппа Youtube-канал Ліверпуля.

Матч Ліверпуль — Челсі відбудеться в суботу, 21 січня. Початок — о 14:30.

Нагадаємо, лондонський Челсі оголосив про перехід Михайла Мудрика з Шахтаря. Українець підписав довгостроковий контракт до літа 2031 року.

Челсі погодився заплатити за Мудрика загалом 100 мільйонів євро (70 млн євро + 30 млн євро в якості бонусів). Це зробило його трансфер найдорожчим в історії українського футболу.