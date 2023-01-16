Україна 16 січня 2023, 17:22 Шахтар випустив спеціальні футболки, присвячені Мудрику Оригінальне рішення донецького клубу. МИХАЙЛО МУДРИК, CHELSEA FC 16 січня 2023, 17:22 Донецький Шахтар випустив ексклюзивні футболки з подякою Михайлу Мудрику, який напередодні перейшов до Челсі. 🧡 Представляємо ексклюзивні футболки з подякою Михайлу Мудрику ⚒ Устигніть придбати в нашому інтернет-магазині! 👉 https://t.co/R4AsPNMsXl Кількість товару обмежено. #Shakhtar pic.twitter.com/EkNBszSTcv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2023 Нагадаємо, що Мудрик підписав контракт на 8,5 років. Відзначимо, що трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу. Люди Михайло Мудрик Команди Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте