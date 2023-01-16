Донецький Шахтар випустив ексклюзивні футболки з подякою Михайлу Мудрику, який напередодні перейшов до Челсі.

Нагадаємо, що Мудрик підписав контракт на 8,5 років. 

Відзначимо, що трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу.