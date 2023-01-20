Іспанія

Нідерландський форвард залишив Барселону.

Атлетіко Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер нападника Мемфіса Депая, права на якого раніше належали каталонській Барселоні.

28-річний нідерландець підписав повноцінний контракт із "матрацниками", який буде розрахований на два з половиною сезони.

Сума трансферу не уточнюється на офіційному рівні, але, за інформацією ЗМІ, перехід Депая коштував Атлетіко приблизно три мільйони євро.

У поточному сезоні Мемфіс Депай провів за Барселону лише чотири матчі (206 хвилин), у яких він забив один гол.