Англія

Німець може спробувати свої сили в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти підсилення складу в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Caught Offside, в стані "червоних дияволів" може опинитись півзахисника Боруссії Д Марко Ройс.

Стверджується, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг контактував з агентом німця та виявив зацікавленість у переході влітку.

Поточна угода між Марко Ройсом та Боруссією Д діє до літа 2023 року, тому він може піти вільним агентом.

Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник відіграв 12 матчів, в яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ройс повернувся після пошкодження та незабаром повернеться до тренувань.