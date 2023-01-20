Німець може спробувати свої сили в АПЛ.
Марко Ройс, getty images
20 січня 2023, 18:57
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти підсилення складу в майбутнє літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Caught Offside, в стані "червоних дияволів" може опинитись півзахисника Боруссії Д Марко Ройс.
Стверджується, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг контактував з агентом німця та виявив зацікавленість у переході влітку.
Поточна угода між Марко Ройсом та Боруссією Д діє до літа 2023 року, тому він може піти вільним агентом.
Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник відіграв 12 матчів, в яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ройс повернувся після пошкодження та незабаром повернеться до тренувань.