"Джмелі" не поспішають продовжувати контракт з капітаном.
МАРКО РОЙС, GETTY IMAGES
12 січня 2023, 17:30
Вінгер Боруссії Д. Марко Ройс може залишити клуб влітку, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, агенти футболіста вже працюють над тим, щоб Марко продовжив кар'єру в іншому клубі. Зазначається, що керівництво Боруссії досі не вирішило, чи пропонувати нову угоду 33-річному Ройсу, чий контракт закінчується влітку цього року.
Нагадаємо, Ройс повернувся після пошкодження, яке не дозволило йому зіграти на чемпіонаті світу.