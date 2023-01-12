Німеччина

"Джмелі" не поспішають продовжувати контракт з капітаном.

Вінгер Боруссії Д. Марко Ройс може залишити клуб влітку, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, агенти футболіста вже працюють над тим, щоб Марко продовжив кар'єру в іншому клубі. Зазначається, що керівництво Боруссії досі не вирішило, чи пропонувати нову угоду 33-річному Ройсу, чий контракт закінчується влітку цього року.

Нагадаємо, Ройс повернувся після пошкодження, яке не дозволило йому зіграти на чемпіонаті світу.