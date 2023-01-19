Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 18 січня 2023 року, 22:00.

Перенесений матч сьомого туру АПЛ закінчився для Манчестер Юнайтед прикрою втратою очок у поєдинку з Крістал Пелес — 1:1. Колектив Ерік тен Гага вів у рахунку з кінцівки першого тайму, проте наприкінці тайму другого пропустив гол-шедевр від Майкла Олісе.

Зазначимо, що гра стала дебютною за МЮ та нідерландського форварда Ваута Веггорста.

Відео голів та огляд матчу:

Крістал Пелас — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Олісе, 90+1 – Бруну Фернандеш, 43

Крістал Пелас: Гуайта – Клайн, Річардс, Гуехі, Мітчелл – Дукуре (Шлупп, 71), Г‘юз (Мілівоєвич, 84) — Олісе, Матета (Езе, 56), Заха – Едуар (Аю, 71)

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен (Фред, 83) – Антоні (Гарначо, 70), Фернандеш, Рашфорд – Веггорст (Мактоміней, 69)

Попередження: Х’юз – Мартінес, Каземіро.