Англія

Півзахисник потрібен Карло Анчелотті.

Реал не збирається відпускати в оренду Едуардо Камавінга, який зацікавив Арсенал, повідомляє видання COPE.

Стверджується, що іспанський клуб розраховує на французького півзахисника та хоче, щоб він надалі виступав за команду.

Зазначимо, що в цьому сезоні французький півзахисник провів 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готує оновлення контракту для одного зі своїх вихованців — Начо.