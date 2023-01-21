Півзахисник потрібен Карло Анчелотті.
Едуардо Камавінга, getty images
21 січня 2023, 11:30
Реал не збирається відпускати в оренду Едуардо Камавінга, який зацікавив Арсенал, повідомляє видання COPE.
Стверджується, що іспанський клуб розраховує на французького півзахисника та хоче, щоб він надалі виступав за команду.
Зазначимо, що в цьому сезоні французький півзахисник провів 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готує оновлення контракту для одного зі своїх вихованців — Начо.