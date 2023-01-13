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Федерація статистики зробила свою команду найкращих молодих виконавців.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) поширила збірну найкращих футболістів світу віком до 20 років.

Звісно, у неї потрапили зірки Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга та Ансу Фаті. Проте є і несподіванки, як-от кіпер Саутгемптона Гевін Базуну.

Виглядає команда наступним чином:

Гевін Базуну (Ірландія/Саутгемптон) — Нуну Мендеш (Португалія/ПСЖ), Йошко Гвардіол (Хорватія/Лейпциг), П'єро Хінкапіє (Еквадор/Баєр) — Едуардо Камавінга (Франція/Реал), Педрі (Іспанія/Барселона), Джуд Беллінгем (Англія/Боруссія Д), Гаві (Іспанія/Барселона) — Ансу Фаті (Іспанія/Барселона), Джамал Мусіала (Німеччина/Баварія) — Карім Адеємі (Німеччина/Боруссія Д).

Раніше повідомлялось, що Скалоні та Анчелотті — серед претендентів на нагороду найкращому тренеру за версією FIFA.