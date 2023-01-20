Іспанія

Француз може перебратись в АПЛ.

Арсенал розглядає варіанти посилення лінії півзахисту в поточне трансферне вікно, щоб боротись за перемогу в декількох турнірах.

Як повідомляє видання Evening Standard, лондонський клуб хоче підписати Едуардо Камавінга на правах орендної угоди.

Зазначимо, що в цьому сезоні французький півзахисник провів 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Агуеро перекрутив прізвище Камавінги під час святкування, назвавши його "чл**оголовим".