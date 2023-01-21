Німецький керманич подолав видатний рубіж.
Юрген Клопп, Getty Images
21 січня 2023, 14:11
Ліверпуль у рамках двадцять першого туру англійської Прем’єр-ліги зіграє на Енфілді проти лондонського Челсі.
Ліверпуль — Челсі. Напередодні
Як повідомляє прес-служба "червоних", для головного тренера їхньої команди, Юргена Клоппа, звітна зустріч матиме неабияку додаткову вагу.
Гра проти Челсі стане 1000 в професійній кар’єрі 55-річного фахівця в якості головного тренера.
За свою тренерську діяльність Клопп устиг отримати досвід також у Майнці, дортмундській Боруссії.
За цей час німець ставав Чемпіоном Німеччини (2010/11, 2011/12), володарем Кубку Німеччини (2011/12), володарем Суперкубку Німеччини (2013/14, 2014/15), Чемпіоном Англії (2019/20), володарем Кубку Англії (2021/22), володарем Кубку Англійської ліги (2021/22), володарем Суперкубку Англії (2022/23), володарем Кубку чемпіонів (2018/19), володарем Суперкубку УЄФА (2019/20) та Клубним чемпіоном світу (2019/20).
Відзначимо, що свій шлях менеджера Клопп розпочинав у франкфуртському Айнтрахті на посаді тренера молодіжної команди ще влітку 1988 року.
Матч Ліверпуль — Челсі відбудеться 21 січня, о 14:30.