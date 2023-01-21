Англія

Німецький керманич подолав видатний рубіж.

Ліверпуль у рамках двадцять першого туру англійської Прем’єр-ліги зіграє на Енфілді проти лондонського Челсі.

Ліверпуль — Челсі. Напередодні

Як повідомляє прес-служба "червоних", для головного тренера їхньої команди, Юргена Клоппа, звітна зустріч матиме неабияку додаткову вагу.

Гра проти Челсі стане 1000 в професійній кар’єрі 55-річного фахівця в якості головного тренера.

За свою тренерську діяльність Клопп устиг отримати досвід також у Майнці, дортмундській Боруссії.

За цей час німець ставав Чемпіоном Німеччини (2010/11, 2011/12), володарем Кубку Німеччини (2011/12), володарем Суперкубку Німеччини (2013/14, 2014/15), Чемпіоном Англії (2019/20), володарем Кубку Англії (2021/22), володарем Кубку Англійської ліги (2021/22), володарем Суперкубку Англії (2022/23), володарем Кубку чемпіонів (2018/19), володарем Суперкубку УЄФА (2019/20) та Клубним чемпіоном світу (2019/20).

What an achievement, boss 🙌 pic.twitter.com/1nvPUP6r80 — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2023

Відзначимо, що свій шлях менеджера Клопп розпочинав у франкфуртському Айнтрахті на посаді тренера молодіжної команди ще влітку 1988 року.

Матч Ліверпуль — Челсі відбудеться 21 січня, о 14:30.