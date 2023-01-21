Англія

Молодий українець дебютував у англійській Прем'єр-лізі.

В даний час проходить матч 21 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль зустрічається з лондонським Челсі.

На 55 хвилині зустрічі у складі "синіх" відбулася заміна – на поле вийшов український вінгер Михайло Мудрик, який замінив Льюїса Голла.

Для 22-річного українця, купленого Челсі за 100 мільйонів євро, це дебютна гра у складі "синіх".

Також зазначимо, що Мудрик став дев'ятим українцем, який дебютував у чемпіонаті Англії.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ліверпуль — Челсі.