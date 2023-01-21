Англія

Українець видав не досить вдалий поєдинок.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на виїзді поступився Вест Гему із рахунком (0:2).

За версією статистичного порталу WhoScored найгіршим футболістом цієї гри став український захисник Евертону Віталій Миколенко — 5,9.

Миколенко, до слова, провів на полі 45 хвилин, після чого, по перерві, на поле вийшов Макніл.

Колектив з Ліверпуля після поразки опустився на 19 позицію у чемпіонаті Англії.