Англія

Італієць навряд продовжить пригоду із лондонцями.

Італійський експерт Джанлука Ді Марціо підтверджує, що Антоніо Конте залишить Тоттенгем після закінчення сезону.

Топовий спеціаліст підписав 18-місячну угоду в листопаді 2021 року і тепер, як очікується, покине Північний Лондон, коли його контракт закінчиться в червні.

"Президенту Леві не подобаються часті претензії тренера, а Конте хоче мати клуб, де він зможе перемагати. Не маючи змоги конкурувати за певні цілі та не маючи того самого відчуття, як у минулому, без прикриття з боку Паратічі, вони [Конте та Тоттенгем] розійдуться. Я все ще не знаю його наступний клуб. Можливо, перед тим, як повернутися за кордон, він добре подумає після того, що сказав про свою сім'ю".

Конте пов'язували з переходом в Ювентус, але "Стара синьйора" може навіть не грати в Європі в наступному сезоні після зняття 15 очок у Серії А.