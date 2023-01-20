Італія

Покарання туринців вийшло доволі суворим.

Суд FIGC прийняв рішення про покарання для Ювентуса через фінансові махінації, що розслідувались останнім часом.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, з туринського клубу вирішили зняти п'ятнадцять балів.

Ювентус вже готується для подання апеляції. Клуб не збирається залишати це так просто та буде скаржитись, повідомляє Ansa.it.

Зазначимо, що прокуратура вимагала зняти з туринської команди дев'ять балів, довгострокові дискваліфікації для керівників клубу та покарання для інших клубів.

Функціонери, серед яких Андреа Аньєллі, Фабіо Паратічі та Павел Недвед, також будуть покарані, а ось інші клуби виправдані.

З цим покаранням Ювентус з третьої сходинки турнірної таблиці опуститься у її нижню половину.

Нагадаємо, що на цьому проблеми Ювентуса не завершуються, адже Роналду збирається подати до суду на Ювентус.