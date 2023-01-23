Англія

Новачок Вест Гема отримав травму.

Вест Гем в поточне зимове трансферне вікно підписав нападника Астон Вілли Данні Інгза, який вже встиг дебютувати в матчі проти Евертона.

Як стверджує видання The Guardian, форвард отримав пошкодження в тому поєдинку та не допоможе команді найближчим часом.

Стверджується, що Данні Інгзу знадобиться принаймні декілька тижнів для того, щоб відновитись. Очікується, що він зіграє вже в середині лютого.

Зазначимо, що цього сезону Денні Інгз провів 22 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив сім голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома відхилила пропозицію Вест Гема щодо Дзаньоло.