Римлян не влаштували умови трансферу.
Ніколо Дзаньоло, getty images
21 січня 2023, 09:59
Нападник Вест Гема Ніколо Дзаньоло привернув увагу представників англійського чемпіонату, серед яких Вест Гем.
Як повідомляє видання Calciomercato, "молотобійці" зробили пропозицію щодо італійського гравця.
Англійський клуб хотів орендувати Дзаньоло з обов'язковою опцією викупу за 30 мільйонів євро плюс бонуси.
Втім, лондонський клуб отримав відмову, адже Рома захотіла відразу оформити продаж гравця.
У поточному сезоні на рахунку Ніколо два голи та три гольові передачі в 17 зіграних матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома готова продати Дзаньоло за 40 мільйонів євро.