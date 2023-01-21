Англія

Римлян не влаштували умови трансферу.

Нападник Вест Гема Ніколо Дзаньоло привернув увагу представників англійського чемпіонату, серед яких Вест Гем.

Як повідомляє видання Calciomercato, "молотобійці" зробили пропозицію щодо італійського гравця.

Англійський клуб хотів орендувати Дзаньоло з обов'язковою опцією викупу за 30 мільйонів євро плюс бонуси.

Втім, лондонський клуб отримав відмову, адже Рома захотіла відразу оформити продаж гравця.

У поточному сезоні на рахунку Ніколо два голи та три гольові передачі в 17 зіграних матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома готова продати Дзаньоло за 40 мільйонів євро.