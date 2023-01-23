Англія

Аргентинський новачок приєднався до манчестерського клубу.

Манчестер Сіті завершив підписання контракту з 20-річним центральним півзахисником Максимо Перроне з Велес Сарсфілд. Про це повідомляється на офіційному сайті "містян". Сума трансферу склала 8 мільйонів євро.

Перроне дебютував за Велес у березні 2022 року і загалом провів 33 матчі, відзначившись трьома голами та двома асистами.

Він також допоміг клубу з Буенос-Айреса дійти до півфіналу Кубка Лібертадорес

Перроне грав за збірну Аргентини U-16 і входить до складу національної збірної, яка бере участь у чемпіонаті Південної Америки U-20 у Колумбії.